Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона

19 Дек. 16:13 2018-12-19T16:13:12+03:00

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Жуткое преступление расследовали в Добринском районе Липецкой области, где пьяные разборки и необоснованные подозрения между односельчанами обернулись тяжким преступлением.

Обвиняемым по делу проходит 44-летний житель поселка Добринка. По версии следствия, обвиняемый заподозрил 37-летнего соседка в краже телефона. Днем 10 августа пьяный мужчина пришел в дом к соседу по улице Садовая с целью выяснить отношения. Обвиняемый прихватил с собой самодельную кирку, которой обивал бетон от кирпичей.

Конфликт быстро перерос в драку и гость жестоко избил соседа – бил ногами, руками и той самой киркой. Избитый сосед с тяжелыми травмами попал в больницу, но спасти его не удалось. На нападавшего завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Позже выяснилось, что мужчина уже сидел за аналогичное преступление, а погибший от его рук сосед телефон на самом деле не крал. Кстати, Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый во всем сознался и дело передали в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.