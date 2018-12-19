За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок

19 Дек. 16:40 2018-12-19T16:40:09+03:00

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Штрафом и уголовным делом обернулась незаконная вырубка дубов в Липецкой области. По данным природоохранной прокуратуры, 13 октября житель деревни Михайловка срубил в «Даниловском» урочище 6 дубов.

Известно, что дубы растут очень долго и начинают плодоносить только с 15 или даже с 60 лет, поэтому ущерб от вырубки 6 деревьев оказался серьезным – более 300 тысяч рублей. Данную сумму прокурор потребовал взыскать с браконьера в полном объеме.

Кроме этого на лесоруба завели уголовное дело за незаконную рубку в особо крупном размере – часть 3 статьи 260 УК РФ. Мужчине грозило до 7 лет тюрьмы и до 500 тыс. рублей штрафа. Суд в итоге признал браконьера виновным и приговорил к 1.5 годам условно.