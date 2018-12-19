Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка

19 Дек. 17:02 2018-12-19T17:02:23+03:00

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В Липецкой области на прошлой неделе пропал подросток. 15-летняя Донских Олеся Сергеевна 13 декабря ушла из дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента местонахождение девочки не известно. Олесю Донских ищут родители, полиция и волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, глаза карие, волосы каштанового цвета.

Просьба ко всем, кто видела Олесю Донских после исчезновения, или знает, где она может находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.