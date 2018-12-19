В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды

19 Дек. 21:12 2018-12-19T21:13:56+03:00

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также свет отключат в СНТ «Дачный-1»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Липецкая, Кибальчича, Привокзальная, Асфальтная, СНТ «Дачный-1».

С 10 утра до 9 часов вечера холодную воду отключат по следующим адресам: улица Студенческий городок, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 22, 24, 25, 26, 29; проезд Строителей; 4, 6, 6/1, 8, 10 ,12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29; Водопьянова, 12,14, 16, 18, 70; ул. 15 м-н, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/2, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37,1/2, 1/3,1/4.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Также советуем заранее запастись питьевой водой. За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.