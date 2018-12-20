Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-20T08:48:05+03:00

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В этот четверг, 20 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в регионе местами небольшой снег, туман, а на дорогах гололедица.

Температура воздуха в светлое время суток составит 6-11 градусов мороза. Одевайтесь теплее. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 761 мм рт.ст.

В пятницу, 21 декабря, в Липецке будет облачно и снежно. По данным синоптиков, выпадет до 0,7 мм осадков. Ночью в областном центре до 10 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра опустится до -4 градусов. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 757 мм рт.ст.