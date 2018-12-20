2018-12-20T08:48:05+03:00
Общество

Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег

В пятницу немного потеплеет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Синоптики обещают снегСиноптики обещают снегФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 20 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, в регионе местами небольшой снег, туман, а на дорогах гололедица.

Температура воздуха в светлое время суток составит 6-11 градусов мороза. Одевайтесь теплее. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 761 мм рт.ст.

В пятницу, 21 декабря, в Липецке будет облачно и снежно. По данным синоптиков, выпадет до 0,7 мм осадков. Ночью в областном центре до 10 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра опустится до -4 градусов. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 757 мм рт.ст.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад
Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света
В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет