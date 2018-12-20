2018-12-20T09:04:49+03:00
Происшествия

Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе

А на улице Неделина иномарка столкнулась с автобусом
Юлия КЛЮЕВА
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На улице Неделина столкнулись иномарка и автобусНа улице Неделина столкнулись иномарка и автобусФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 967 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, трое водителей сели за руль, выпив перед этим алкоголь. 57 человек оказались не пристегнуты ремнями безопасности во время движения. 626 раз водители превысили скорость на дорогах. Зафиксировано 32 случая механического столкновения автомобилей.

Так, в минушвую среду, 19 декабря, авария произошла в Грязинском районе. Утром в селе Плеханово столкнулись автомобиль "Вортекс" и "Мерседес". По предварительным данным, первый нарушил очередность проезда. Водителя "Вортекс" с травмами госпитализировали.

Вечером в Лебедяни на улице 1-н Пушкари 19-летний водитель "Форда" сбил 50-летнюю женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с тарвмами доставили в больницу.

В тот же вечер в Липецке на улице Неделина "Рено" столкнулся с автобусом. 36-летняя водитель иномарки получила травмы. Ей оказали помощь медики, после чего отпустили.

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