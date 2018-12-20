2018-12-20T09:24:39+03:00
Происшествия

В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку

Жительницу Липецка задержали правоохранители
Юлия КЛЮЕВА
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Подозреваемая в угоне автомобиля - 18-летняя липчанкаПодозреваемая в угоне автомобиля - 18-летняя липчанкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 19 декабря, в отдел полиции обратился 47-летнй мужчина. В своем заявлении он указал, что в этот день у него угнали машину от дома по улице З. Космодемьянской. Липчанин лишился автомобиля "Дэу-Нексия".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, иномарку обнаружили в аварийном состоянии у другого дома по той же улице. Правоохранители задержали предполагаемого угонщика. Ею оказалась 18-летняя липчанка. Расследование продолжается.

За прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, 23 ноября этого года из магазина по площади Победы неизвестный украл планшетный компьютер. Сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 26-летний липчанин.

На прошлой неделе, 14 декабря, в областном центре у пенсионера угнали "ВАЗ-21043". Как оказалось, это сделал несовершеннолетний неработающий и неучащийся липчанин.

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