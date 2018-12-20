2018-12-20T10:00:42+03:00
Общество

В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки

За продажу алкоголя без лицензии предпринимателям грозят крупные штрафы
Юлия КЛЮЕВА
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Опасную водку продают в липецких киоскахОпасную водку продают в липецких киоскахФото: Архив "КП"
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В прошедшую среду, 19 декабря, специалисты областного управления потребительского рынка и ценовой политики провели рейд. Перед новогодними праздниками они решили проверить, продают ли алкоголь в киосках.

Оказалось, что предприимчивые продавцы торгуют водкой "из-под полы". С нарушением лицензионных требований, а у некоторых и вовсе лицензия отсутствовала. Контрафактный алкоголь реализовывали в ларьках на улицах Циолковского, Зои Космодемьянской, Парковая. По информации пресс-службы управления, в отношении нарушителей возбудили административные дела по ст. 14.17 КоАП "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предпринимателям грозят штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сотрудники управления изъяли 150 бутылок водки. Теперь в правоохранительных органах должны выяснить, где производили данный алкоголь и как он попал в киоски Липецка.

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