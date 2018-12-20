Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-20T10:23:01+03:00

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В Липецкой области нашли 15-летнюю школьницу. Напомним, Донских Олеся Сергеевна пропала неделю назад. 13 декабря она ушла из дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка нашлась. С Олесей все хорошо - жива.

Также напомним, что в минувшую среду нашлась 8-летняя школьница, пропавшая в тот же день утром в микрорайоне "Елецкий". На ее поиски вышли родители, волонтеры и неравнодушные липчане. Оказалось, что после школы девочка решила поехать к бабушке в другой район города.

Волонтеры напоминают, чтобы предупредить подобную ситуацию, нужно следовать несколько простым правилам. Родителям следует узнать у ребенка, в какое время заканчиваются занятия в школе, по какому маршруту он возвращается домой. С чадом нужно обсудить, как быть в случае, если его вовремя не забрали из школы или родственников не оказалось дома. Не лишним будет еще раз сказать ребенку, что он обязательно должен предупреждать родных о своих передвижениях. Следует поддерживать связь с классным руководителем, договориться с ним о том, кому можно позвонить, если за ребенком не пришли вовремя. В случае пропажи ребенка незамедлительно обращаться в полицию и ЛООО "Поиск пропавших детей".