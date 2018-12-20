2018-12-20T10:23:01+03:00
Общество

Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу

Девочка ушла из дома в Хлевенском районе
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Спустя неделю девочка нашласьСпустя неделю девочка нашласьФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области нашли 15-летнюю школьницу. Напомним, Донских Олеся Сергеевна пропала неделю назад. 13 декабря она ушла из дома в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка нашлась. С Олесей все хорошо - жива.

Также напомним, что в минувшую среду нашлась 8-летняя школьница, пропавшая в тот же день утром в микрорайоне "Елецкий". На ее поиски вышли родители, волонтеры и неравнодушные липчане. Оказалось, что после школы девочка решила поехать к бабушке в другой район города.

Волонтеры напоминают, чтобы предупредить подобную ситуацию, нужно следовать несколько простым правилам. Родителям следует узнать у ребенка, в какое время заканчиваются занятия в школе, по какому маршруту он возвращается домой. С чадом нужно обсудить, как быть в случае, если его вовремя не забрали из школы или родственников не оказалось дома. Не лишним будет еще раз сказать ребенку, что он обязательно должен предупреждать родных о своих передвижениях. Следует поддерживать связь с классным руководителем, договориться с ним о том, кому можно позвонить, если за ребенком не пришли вовремя. В случае пропажи ребенка незамедлительно обращаться в полицию и ЛООО "Поиск пропавших детей".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад
Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света
В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет