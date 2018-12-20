2018-12-20T11:18:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S RussiaWealthManagementAwards 2018 – профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

УРАЛСИБ был награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели», награда была вручена Председателю Правления Банка Константину Боброву.

Церемония награждения состоялась 17 декабря на сцене театра EtCetera. В 2018 году на юбилейной церемонии были подведены итоги десятилетия развития индустрии.

Премия вручается с 2009 года. SPEAR’S RussiaWealthManagementAwards проводится в России по аналогии с премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии в России — журнал SPEAR'S Russia и портал PBWM.ru.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад
Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света
В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке
Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет