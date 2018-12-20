2018-12-20T16:35:45+03:00
Происшествия

В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке

Тело обнаружили в районе площади Константиновой
Лия МУРАДЬЯН
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В тепловом кармане нашли телоВ тепловом кармане нашли телоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткую находку обнаружили в минувшую среду, 19 декабря, в районе площади Константиновой в Липецке. Там сотрудники ЛГЭКа проверяли состояние тепловых сетей. На одном из участков рабочие заметили, что из теплового кармана валит пар и поняли, что на сетях произошел прорыв.

При более подробном рассмотрении, коммунальщики увидели, что тепловой карман заполнен горячей водой, а в кипятке плавает труп человека. На место сразу вызвали правоохранителей.

Как пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, погибший, предположительно, мужчина – личность пока неустановленна.

По предположению местных, погибший мог уснуть, спасаясь в тепловом кармане от морозов. Сколько времени тело пробыло в воде и что стало причиной смерти, выяснят в ходе экспертизы. Известно, что сейчас там продолжают откачивать воду - тело еще не достали.

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