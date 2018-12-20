2018-12-20T15:41:23+03:00
Общество

Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света

Электроэнергию будут отключать ежедневно с 9 утра до 4 часов вечера
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам отключат светЛипчанам отключат светФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На следующей неделе в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. Ежедневно с 24 по 28 декабря с 9 утра до 4 часов вечера света не будет у жителей улиц Липецка, Кибальчича, Привокзальная. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», отключения произойдут из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

Спасатели управления ГО и ЧС Липецка напоминают, что в морозную погоду повышается вероятность возникновения пожаров. Жильцы начинают отапливать свои жилища всеми возможными способами. Согласно статистике, большинство пожаров случаются в частных секторах. Поэтому спасатели призывают липчан соблюдать меры безопасности – не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные приборы, не допускать перекала печи, не сушить рядом с ней вещи, не перегружать электропроводку. Ни в коем случае не использовать самодельные обогреватели. В случае происшествия звонить по телефону «112».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад
В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет