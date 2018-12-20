Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света

20 Дек. 15:41 2018-12-20T15:41:23+03:00

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На следующей неделе в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию. Ежедневно с 24 по 28 декабря с 9 утра до 4 часов вечера света не будет у жителей улиц Липецка, Кибальчича, Привокзальная. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», отключения произойдут из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

Спасатели управления ГО и ЧС Липецка напоминают, что в морозную погоду повышается вероятность возникновения пожаров. Жильцы начинают отапливать свои жилища всеми возможными способами. Согласно статистике, большинство пожаров случаются в частных секторах. Поэтому спасатели призывают липчан соблюдать меры безопасности – не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные приборы, не допускать перекала печи, не сушить рядом с ней вещи, не перегружать электропроводку. Ни в коем случае не использовать самодельные обогреватели. В случае происшествия звонить по телефону «112».