2018-12-20T17:00:20+03:00
Происшествия

Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад

Он поругался с сестрой, которая запрещала ему пить
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли труп мужчиныВ Липецке нашли труп мужчиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В прошедшую среду, 19 декабря, в Липецке обнаружили страшную находку. Напомним, сотрудники ЛГЭКа проверяли состояние тепловых сетей в районе Сокольского парка. Рабочие заметили, что из теплового кармана валит пар. Оказалось, что на сетях произошел порыв. А в кипятке коммунальщики увидели труп человека. Личность погибшего удалось установить.

- Мужчина 1975 года рождения, - сообщила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) Юлия Кузнецова. – Незадолго до смерти он ушел из дома, где проживал вместе с сестрой. Определенного места жительства у него не было. Канализационный колодец стал его пристанищем. Все обстоятельства установят в ходе доследственной проверки. Известно, что кран на трубе с горячей водой был открыт. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, устанавливается причина смерти. Видимых телесных повреждений нет.

Как стало известно «КП-Липецк», мужчина ушел из дома около 2 недель назад. Сестра запрещала ему злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего у них часто возникали конфликты.

Кстати, это уже 2 труп в этом колодце. В феврале там умер мужчина без определенного места жительства. Причина смерти - сердечный приступ.

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