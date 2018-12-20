Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
В Липецке школьники и автоинспекторы вышли к пешеходному переходу на улице Стаханова. Там, недалеко от школы, организовали акцию с символической ростовой куклой – зеброй. «Животное» переходило дорогу и призвало автомобилистов соблюдать ПДД.
Акция у пешеходного перехода в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Место для акции выбрали не случайно. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на этом пешеходном переходе за год сбили двоих детей из школ №20 и 30. Причем в обоих случаях школьники переходили дорогу по правилам, но водители их не пропустили.
Акция у пешеходного перехода в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Старшеклассники школы № 30 пришли на акцию в зеленых жилетах. Они раздали пешеходам памятки, флажки и светящиеся в темноте браслеты, которые обязательно стоит надевать тем, кто переходит дорогу в темноте.