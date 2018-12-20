2018-12-20T17:10:26+03:00
Общество

Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка

Софью не могут найти почти неделю
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пропала 16-летняя девушкаВ Липецкой области пропала 16-летняя девушкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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На прошлой неделе в Липецкой области пропала 16-летняя Анисимова Софья Анатольевна. Девушка исчезла в поселке Агроном Лебедянского района в пятницу 14 декабря. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 – 167 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч.

Была одета: куртка серого цвета, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Софью Анисимову после исчезновения, или знает, где она может находится или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.

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