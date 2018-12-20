2018-12-20T17:29:00+03:00
Происшествия

В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца

Рука сильно распухла, и спасателям пришлось вызывать «Скорую»
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели сняли кольцо с пальца пенсионераСпасатели сняли кольцо с пальца пенсионераФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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ЧП с пожилым мужчиной в Липецке случилось в минувшую среду, 19 декабря. Спасателям поступил вызов из дома по улице Звездной, о помощи просил 81-летний дедушка, который оказался заложником кольца на пальце.

Как рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, пожилой человек много лет носил кольцо-печатку, но несколько дней назад палец начал опухать. Дедушка пытался снять кольцо самостоятельно, но не смог.

Когда палец сильно распух, и ждать уже было нельзя, пенсионер попросил о помощи спасателей. Осмотрев руку, спасатели поняли, что срочно нужна помощь врачей, поскольку опухоль была сильной, кольцо врезалось в руку и срезать его без обезболивающего было бы мучительно больно. Вскоре на место приехали медики «Скорой» и ввели обезболивающее. Сама операция по снятию кольца заняла минуту.

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