Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием

20 Дек. 18:24 2018-12-20T18:24:22+03:00

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В Липецкой области пьянство и домашний дебош обернулись двумя уголовными статьями. Все случилось в Усманском районе этого года. По версии следствия, 30-летний мужчина сам сделал из пневматической винтовки огнестрельную еще весной этого года и хранил в своей квартире.

Но нашли огнестрельное оружие совершенно случайно. Мужчина напился и устроил дома дебош, что не на шутку перепугало его бывшую жену и нынешнюю любовницу – полицию вызвали обе женщины. Дебошир не успокаивался и в присутствии стражей порядка, при которых разразился грубой нецензурной бранью. На буйного гражданина завели административное дело за мелкое хулиганство. Винтовку заметили уже в доме, когда разбирались в деталях дела.

В итоге липчанин попал сразу под две уголовные статьи – незаконное изготовление огнестрельного оружия и хранение. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, он во всем сознался и подробно рассказал, как переделывал винтовку. Дело передают в суд и теперь только за изготовление мужчине грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 200 тыс. рублей.