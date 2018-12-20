Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад

20 Дек. 19:11 2018-12-20T20:30:12+03:00

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Липчан и гостей города приглашают на традиционный Святочный бал-маскарад, который пройдет в девятый раз. Бал состоится 13 января 2019 года в комплексе «Быханов Event-Hall». Как рассказали организаторы, нынешний Святочный бал-маскарад решили посвятить имени выдающегося земляка, садовода-любителя Василия Быханова и старинному Быханову саду, который сохранили для нас русские писатели, поэты и художники. Также в этом году бал станет благотворительным.

– Тема IX бала-маскарада – «Мне снилось… Старый сад», – рассказала организатор балов Анна Ярославина. – Значит, и маскарадная игра будет связана с темой сада. Возможно, это будут литературные образы, описанные в произведениях, события которых связаны со старинными садами, полными воспоминаний. Не исключаются метафорические образы. Но кроме основного, допустим и минимальный дресс-код: традиционный black tie.

По законам бального вечера, парадную залу украсят изысканные танцы, принять участие в которых может каждый из гостей. В танцевальной программе традиционные вальсы, но доступные даже неискушенным танцорам.

До официального закрытия бала обязательно пройдет коронация Короля и Королевы бала, которых выберут гости тайным голосованием. Для гостей организуют игровой салон, музыкально-литературную гостиную и салон художника. Образцом гастрономического искусства станет на выбор стилизованный буфет или гала-ужин. Бальная феерия продлится не менее 5 часов.

Узнать более подробно и заказать билеты можно по телефону: 39-74-74