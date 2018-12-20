2018-12-20T19:37:21+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям

С начала года в регионе поймали 2714 нетрезвых водителей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут выслеживать пьяных водителейВ Липецке будут выслеживать пьяных водителейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящие выходные в Липецкой области пройдет рейд ГИБДД по пьяным водителям. Автоинспекторы выйдут на усиленные дежурства уже в пятницу, 21 декабря, проверка водителей продлится до 23 декабря.

Как сообщает ГИБДД региона, по официальным данным за 11 месяцев этого года на дорогах Липецкой области дорожные полицейские остановили 2714 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Некоторые отказывались проходить медицинское освидетельствование, но, как показывает практика, это не помогает уйти от ответственности.

371 водитель, из тех, что попались пьяными, снова сели за руль в нетрезвом виде уже будучи лишенными водительского удостоверения за пьяную езду. Им грозит уголовная ответственность.

Напомним, что по административной статье пьяное вождение карается штрафом в 30 тыс. рублей и до двух лет лишения прав. По уголовной, за повторное нарушение сумма штрафа возрастает до 300 тысяч и вплоть до лишения свободы.

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