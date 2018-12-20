2018-12-20T20:23:02+03:00
Экономика

Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%

С января по октябрь жители региона заработали 331 млрд. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане стали больше тратить и меньше вкладыватьЛипчане стали больше тратить и меньше вкладыватьФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Липецкстата, с прошедшие 10 месяцев этого года денежные доходы населения составили 331 млрд. рублей, расходы – 306 млрд. Средний доход на одного человека с января по октябрь получился 28 748 рублей в месяц. При этом реальные доходы населения, сумма после вычета обязательных выплат и с учетом цен, снизились на 1.7%. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего липчане потратили на покупку товаров и услуг – 270 млрд. рублей, 82% от всех доходов. Это на 7.2% больше, чем в 2017 году. Одновременно липчане стали меньше тратить на сбережения – делать вклады, погашать кредиты, покупать недвижимость, иностранную валюту и вкладывать в другие отрасли. На это жители области расходовали всего 1.2% от своих доходов, ниже прошлого года на 4.2 процентного пункта.

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