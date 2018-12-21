Под Липецком мужчина поджег «Мазду» знакомой

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-21T09:24:39+03:00

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В Лебедянском районе Липецкой области задержали того, кто сжег иномарку в ноябре этого года. Автопожар случился 6 ноября в городе Лебедянь. «Мазда» загорелась в 3 утра у дома №70 по улице Максима Горького. Никто не пострадал, но огонь уничтожил моторный отсек иномарки.

После выяснилось, что это был намеренный поджог. 7 ноября 46-летняя хозяйка сгоревшей машины написала заявление в полицию, где возбудили дело об уничтожении имущества. И вот теперь поджигателя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался безработный 36-летний житель того же района. Расследованием занимается лебедянский отдел полиции.