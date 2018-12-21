2018-12-21T09:54:21+03:00
Общество

В Липецкой области нашли пропавшую неделю назад девушку

Подростка благополучно вернули домой
Лия МУРАДЬЯН
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Подростка нашлиПодростка нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области нашли девушку-подростка, которую искали ровно неделю. 16-летняя девушка пропала из поселка Агроном в Лебедянском районе еще 14 декабря. Несовершенно летнюю искали волонтеры и сотрудники полиции. Как сообщил 21 декабря липецкий «Поиск пропавших детей», девушка найдена живая и здоровая.

Кстати на этой неделе в Липецке и области благополучно нашли всех сбежавших подростков и потерявшихся детей. Так в Елецком микрорайоне полдня искали первоклассницу, которая поехала к бабушке, а в селе Конь-Колодезь нашли 15-летнюю школьницу, которая неделю где-то гуляла.

Волонтеры напоминают, что в случае пропажи ребенка нужно незамедлительно обращаться в полицию и «Поиск пропавших детей» по номерам: 37-88-77, 8-905-681-05-18.

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