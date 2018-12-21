2018-12-21T10:22:20+03:00
Происшествия

Липецкому пенсионеру грозит 12 лет за нападение на бывшую и ее нового приятеля

Пьяный усманец избил женщину и напал с ножом на ее гостя
Лия МУРАДЬЯН
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Нападавший во всем созналсяНападавший во всем созналсяФото: Архив КП
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В Липецкой области уголовным делом обернулась очередная любовная драма. Конфликт между пенсионерами случился в Усманском районе.

По версии следствия, 23 апреля пьяный 63-летний мужчина пришел в дом к бывшей 57-летней сожительнице. Пенсионер застал даму уже с другим мужчиной и позвал того выйти во двор, разобраться. Пока новый ухажер шел к двери, незваный гость дважды ударил пенсионерку в живот, а затем в коридоре напал с ножом на ее нового приятеля.

Несмотря на ножевое ранение, приятель пенсионерки смог отбиться и бывший любовник сбежал. Женщина и изрезанный мужчина попали в больницу. Вред их здоровью оценили, как тяжкий. В итоге пенсионеру вменили причинение тяжкого вреда с использованием оружия – пункт «б» части 3 статьи 111 УК.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант во всем сознался, но объяснить свое поведение не смог поскольку в тот момент был сильно пьян. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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