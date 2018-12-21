За день в Липецке в ДТП пострадали школьник и маленький ребенок

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-21T10:43:53+03:00

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Авария, в которой пострадал малыш, случилась в четверг днем, 20 декабря, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там около 13.00 не справился с управлением 55-летний водитель «Лады-Приоры». Машина съехала с дороги и влетела в отбойник. В аварии пострадали два пассажира – двухлетний мальчик и 25-летняя девушка. К счастью, обошлось без тяжелых увечий, пассажирам оказали помощь и отпустили.

Еще один ребенок пострадал на проспекте Победы в Липецке. Авария случилась примерно в 17.00, 32-летняя женщина за рулем «Рено» сбила на дороге 12-летнего мальчика. Все произошло вне пешеходного перехода. Школьника с травмами увезли в больницу.

По данным ГИБДД, всего за сутки на дорогах Липецкой области в двух авариях пострадали три человека.