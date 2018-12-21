2018-12-21T11:03:55+03:00
Происшествия

В квартире под Липецком утром загорелся телевизор

Пожар произошел в Ельце
Лия МУРАДЬЯН
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В пожаре в Ельце обошлось без пострадавшихВ пожаре в Ельце обошлось без пострадавшихФото: Лия МУРАДЬЯН
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Пожар произошел этим утром, 21 декабря, в городе Елец Липецкой области. Там в микрорайоне Александровский в доме №18 загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 6.36 утра.

На место происшествия в многоквартирный дом сразу же выехали три отделения пожарных и спасателей. Площадь возгорания оказалась небольшой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в квартире сгорел телевизор и закоптились стены кухни. К счастью, обошлось без пострадавших.

А ночьювечером в Грязинском районе сгорел дом. Пожар вспыхнул в селе Головщино на улице Школьной около 22.00. Огонь уничтожил 30 м2 кровли и внутреннюю отделку на той же площади. В этом пожаре пострадал человек.

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