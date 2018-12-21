2018-12-21T11:36:59+03:00
Происшествия

В Липецке взрослый мужчина совращал 5-летнюю девочку через соцсети

Извращенец отправлял ребенку обнаженные фото
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке разоблачили виртуального маньяка, который совращал в соцсети 5-летнюю девочку. Известно, что родители купили ребенку смартфон и зарегистрировали в социальной сети, где маньяк и нашел девочку. По версии следствия, 47-летний мужчина почти 3 месяца переписывался с ребенком, причем прекрасно знал, что общается с несовершеннолетний. Извращенец писал девочке похабные сообщения, отправлял свои обнаженные фото и порнографические видео.

Сама девочка еще не умела толком читать и писать, поэтому отправляла виртуальному маньяку голосовые сообщения, в которых просила от нее отстать. Но домогательства не прекращались и девочка рассказала обо всем родителям, а те заявили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление выявили вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД области. Извращенца поймали и он уже во всем сознался. У него забрали компьютер, телефон и сейчас проверяют на причастность к другим интернет-домогательствам.

За действия сексуального характера в отношении ребенка, по части 4 статьи 132 УК РФ, педофилу грозит до 20 лет тюрьмы.

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