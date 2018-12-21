Под Липецком в тройном ДТП иномарка вылетела на остановку

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-21T12:25:26+03:00

Тройное ДТП под Липецком Фото: скрин с видео

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Этим утром, 21 декабря, под Липецком произошло серьезное ДТП. Возле остановки «Поселок Дачный» столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора мимо проезжающего авто. На обочине дороги стоит «Лада Гранта». Судя по записи, машина пострадала меньше всех. Прямо к остановке вылетела иномарка. Автомобиль развернуло. Передняя часть машины всмятку. Самые серьезные повреждения получила «Четырнадцатая». Автомобиль полностью разбит. Он буквально превратился в груду металла. Задняя часть машины, двери – сплошные вмятины. Передний бампер разворотило.

Информация о пострадавших уточняется.