2018-12-21T12:25:26+03:00
Происшествия

Под Липецком в тройном ДТП иномарка вылетела на остановку

Еще одна машина - всмятку [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Тройное ДТП под ЛипецкомТройное ДТП под ЛипецкомФото: скрин с видео
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Этим утром, 21 декабря, под Липецком произошло серьезное ДТП. Возле остановки «Поселок Дачный» столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора мимо проезжающего авто. На обочине дороги стоит «Лада Гранта». Судя по записи, машина пострадала меньше всех. Прямо к остановке вылетела иномарка. Автомобиль развернуло. Передняя часть машины всмятку. Самые серьезные повреждения получила «Четырнадцатая». Автомобиль полностью разбит. Он буквально превратился в груду металла. Задняя часть машины, двери – сплошные вмятины. Передний бампер разворотило.

Информация о пострадавших уточняется.

Тройное ДТП под Липецком.Иномарка вылетела на остановку. Видео - Дмитрий Селезнев

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