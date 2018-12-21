Под Липецком в тройном ДТП иномарка вылетела на остановку
Этим утром, 21 декабря, под Липецком произошло серьезное ДТП. Возле остановки «Поселок Дачный» столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора мимо проезжающего авто. На обочине дороги стоит «Лада Гранта». Судя по записи, машина пострадала меньше всех. Прямо к остановке вылетела иномарка. Автомобиль развернуло. Передняя часть машины всмятку. Самые серьезные повреждения получила «Четырнадцатая». Автомобиль полностью разбит. Он буквально превратился в груду металла. Задняя часть машины, двери – сплошные вмятины. Передний бампер разворотило.
Информация о пострадавших уточняется.
Тройное ДТП под Липецком.Иномарка вылетела на остановку. Видео - Дмитрий Селезнев