Утром под Липецком вспыхнул жилой дом

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-21T12:54:20+03:00

В Елецком районе вспыхнул дом Фото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области

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В эту пятницу, 21 декабря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10.46. Очевидцы рассказали, что в селе Архангельское Елецкого района загорелся дом. К дому №20 по улице Клубная выехали 4 пожарно-спасательные бригады и два добровольца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, несмотря на усилия пожарных огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 15 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Кстати, этим утром в Ельце загорелась квартира. Сгорел телевизор и закоптились стены кухни. Обошлось без пострадавших. Спасатели напоминают, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону «112» или «01».