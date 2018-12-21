Утром под Липецком вспыхнул жилой дом
В эту пятницу, 21 декабря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10.46. Очевидцы рассказали, что в селе Архангельское Елецкого района загорелся дом. К дому №20 по улице Клубная выехали 4 пожарно-спасательные бригады и два добровольца.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, несмотря на усилия пожарных огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 15 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.
Кстати, этим утром в Ельце загорелась квартира. Сгорел телевизор и закоптились стены кухни. Обошлось без пострадавших. Спасатели напоминают, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону «112» или «01».