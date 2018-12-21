2018-12-21T12:54:20+03:00
Происшествия

Утром под Липецком вспыхнул жилой дом

С огнем боролись 4 пожарно-спасательные бригады
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Елецком районе вспыхнул домВ Елецком районе вспыхнул домФото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 21 декабря, в Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 10.46. Очевидцы рассказали, что в селе Архангельское Елецкого района загорелся дом. К дому №20 по улице Клубная выехали 4 пожарно-спасательные бригады и два добровольца.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, несмотря на усилия пожарных огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 15 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Кстати, этим утром в Ельце загорелась квартира. Сгорел телевизор и закоптились стены кухни. Обошлось без пострадавших. Спасатели напоминают, в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону «112» или «01».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком в тройном ДТП иномарка вылетела на остановку
Молочка и рыба с рук - могут выйти боком
В Липецке взрослый мужчина совращал 5-летнюю девочку через соцсети
В квартире под Липецком утром загорелся телевизор
За день в Липецке в ДТП пострадали школьник и маленький ребенок
Липецкому пенсионеру грозит 12 лет за нападение на бывшую и ее нового приятеля
В Липецкой области нашли пропавшую неделю назад девушку
Под Липецком мужчина поджег «Мазду» знакомой
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад