Липецкая продавщица украла в магазине треть миллиона и потратила за 2 дня

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-21T14:10:23+03:00

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28-летнюю жительницу Добринского района приговорили к 4,6 годам лишения свободы. Суд признал женщину, проживающую в поселке Добринка, виновной в хищении чужого имущества в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимая работала продавцом в продуктовом магазине. В августе этого года она похитила из сейфа выручку – 338 996 рублей. Женщина тут же поехала в Липецк, где и потратила почти все деньги на развлечения и покупки. Через день виновную задержали. На руках у нее осталось лишь 3 тысячи рублей.

Возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подсудимая полностью признала свою вину. Женщина пояснила, что осознавала пагубность своего поступка. Однако, удержаться от соблазна ей не удалось.

Кстати, женщина была ранее приговорена к 4 годам условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Во время испытательного срока она несколько раз совершала административные правонарушения. Кражу она совершила в период испытательного срока. Поэтому ей отменили условное осуждение и назначили наказание по совокупности приговоров. Суд приговорил женщину в 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.