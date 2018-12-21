В Липецк прибыл первый из пяти электробусов

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-21T15:59:21+03:00

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Согласно контракту, заключенному в сентябре, в Липецк должны поставить 5 электробусов. Один из них, VOLGABUS 5270E, уже прибыл в областной центр, причем своим ходом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, транспорт оснащен кондиционером, уровень пола занижен, чтобы маломобильные граждане могли пользоваться электробусом. На одной зарядке машина может проехать минимум 220 километров со скоростью до 85 км/с. Для полной зарядки необходимо около 5 часов. Как только все электробусы прибудут в Липецк, специалисты завода-изготовителя проведут необходимые пуско-наладочные работы. После оформления документов, оснащения машин терминалами оплаты и подключения к системе ГЛОНАСС, их протестируют. Кстати, на территории МУП «Городской электротранспорт» монтируют 5 постов зарядных станций.

На покупку 5 автобусов направят 82,5 миллиона рублей. Эти средства выделяются из регионального и городского бюджетов.