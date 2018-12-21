СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-21T16:57:40+03:00

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В эту субботу, 22 декабря, Петровский мост в Липецке испытают на прочность. Для этого на шести пролетах поставят специальные датчики. По переправе пустят грузовые машины. Специалисты установят, на сколько прочен мост и безопасно ли по нему пускать машины.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по итогам испытаний и определится точная дата открытия Петровского моста. Предварительно, по мосту планируют возобновить движение во вторник, 25 декабря. Действительно ли липчанам преподнесут такой подарок, чиновники скажут после испытаний.

Петровский мост зaкрыли на ремонт в мaрте этого годa. Рaботы на перепрaве велись круглосуточно. Конструкцию усилили 380 т металла, 1100 т aрмaтуры и сотнями болтов. На всех пролетaх путепроводa уложили двa слоя aсфaльта.