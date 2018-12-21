В Липецке у нелегальных продавцов изъяли более 100 елей и сосен

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-21T17:38:12+03:00

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В минувший четверг, 20 декабря, в Липецке открылись елочные базары. Одновременно с началом продажи новогодних деревьев, сотрудники городского управления потребительского рынка отправились на рейд. В итоге – более 100 конфискованных елей и сосен. Борьба с несанкционированной предновогодней торговлей только началась.

Сотрудники управления проверили районы ЛТЗ и НЛМК, а также улицы Мичурина, Депутатская, Катукова. В ходе рейда не только вывозили деревья, но и демонтировали импровизированные прилавки. На продавцов составляли административные протоколы. Торговцам выписали штраф – от 3,5 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 5 тысяч рублей. Кстати, все изъятые деревья уничтожат.

По словам начальника управления Антонова Мамонова, ели и сосны реализуют без документов. Покупатель не сможет проверить, здоровы деревья или заражены вредителями. Такие продавцы не платят за место, в то время как добросовестные предприниматели отдали за него 21 тысячу рублей.

Елочные базары в Липецке проработают до 31 декабря. Где купить новогоднее дерево, можно посмотреть здесь. Пожаловаться на несанкционированную торговлю можно по телефонам 23-91-48 и 23-96-43.