2018-12-21T19:00:56+03:00
Общество

В субботу в Липецке мокрый снег, туман и гололедица

В воскресенье синоптики обещают 0 градусов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снежноВ Липецке снежноФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 22 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза. При прояснениях до -13 градусов. Синоптики обещают снег.

Днем в регионе 1-6 градусов мороза. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, морось. Местами туман, сложные отложения (гололед с изморозью), на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно падать и составит 748 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 декабря, синоптики пророчат потепление. Ночью в Липецке до -4 градусов. Температура воздуха днем – 0 градусов. Весь день в областном центре будет идти снег. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт.ст.

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