В субботу в нескольких домах Липецка отключат отопление

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-21T18:18:23+03:00

А в СНТ «Строитель» не будет света

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В эту субботу, 22 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и тепло. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», это произойдет из-за ремонтных работ на инженерных сетях. У липчан просят извинения за предоставленные неудобства.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат на территории садоводческого товарищества «Строитель».

На 4 часа без отопления останутся жители домов №20 и 21 по улице Новая. Тепло отключат в 10 утра. В 2 часа дня батареи снова должны потеплеть.

Напомним, что с 24 по 28 декабря липчане останутся без света. Электричества не будет в период времени с 9.00 до 16.00. Отключения произойдут на улицах Липецкая, Кибальчича и Привокзальная.

Свои вопросы липчане могут задать по телефонам 075 и 236- 075.