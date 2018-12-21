2018-12-21T18:18:23+03:00
Общество

В субботу в нескольких домах Липецка отключат отопление

А в СНТ «Строитель» не будет света
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Тепло отключат на 4 часаТепло отключат на 4 часаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту субботу, 22 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и тепло. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», это произойдет из-за ремонтных работ на инженерных сетях. У липчан просят извинения за предоставленные неудобства.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат на территории садоводческого товарищества «Строитель».

На 4 часа без отопления останутся жители домов №20 и 21 по улице Новая. Тепло отключат в 10 утра. В 2 часа дня батареи снова должны потеплеть.

Напомним, что с 24 по 28 декабря липчане останутся без света. Электричества не будет в период времени с 9.00 до 16.00. Отключения произойдут на улицах Липецкая, Кибальчича и Привокзальная.

Свои вопросы липчане могут задать по телефонам 075 и 236- 075.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
В Липецке у нелегальных продавцов изъяли более 100 елей и сосен
В выходные в Липецке начнутся испытания Петровского моста
В Липецк прибыл первый из пяти электробусов
Липецкая продавщица украла в магазине треть миллиона и потратила за 2 дня
Утром под Липецком вспыхнул жилой дом
Под Липецком в тройном ДТП иномарка вылетела на остановку
Молочка и рыба с рук - могут выйти боком
В Липецке взрослый мужчина совращал 5-летнюю девочку через соцсети
В квартире под Липецком утром загорелся телевизор
За день в Липецке в ДТП пострадали школьник и маленький ребенок
Липецкому пенсионеру грозит 12 лет за нападение на бывшую и ее нового приятеля
В Липецкой области нашли пропавшую неделю назад девушку
Под Липецком мужчина поджег «Мазду» знакомой
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад