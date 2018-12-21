2018-12-21T20:45:12+03:00
Общество

Липчан приглашают на выставку российского экспрессиониста Арона Буха

В экспозиции представлены 24 живописных и графических произведения
Юлия КЛЮЕВА
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Фото предоставлено галерей "Буксир"Фото предоставлено галерей "Буксир"
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С 15 декабря по 15 февраля в галерее «Буксир» впервые в Липецке пройдет выставка российского экспрессиониста Арона Буха. В экспозиции представлены 24 живописных и графических произведения, выполненных с конца 1980-х по 2004 год. Разнообразен спектр жанров, представляющих творчество автора: портрет, ню, натюрморт, пейзаж.

Арон Бух родился в городе Бердичеве на Украине. В 13 лет переехал с родителями в Москву, где начал заниматься рисованием. Учился живописи под руководством знаменитых советских художников Константина Юона и Василия Бакшеева. Значительную часть творческого пути, с 1950-х до начала 1980-х, развивался в русле традиций «Союза русских художников» и увлекался импрессионизмом. Являясь членом Союза художников СССР с 1959 года, он так и остался, фактически, независимым художником-одиночкой. Арон Бух не делал карьеры в системе официального искусства и не входил в условные группы нонконформистов, его не интересовали проблемы современного искусства. Он был художником вне временного контекста. «Я вижу смысл своей жизни и творчества в том, чтобы дать людям исцеление цветом. Поэтому работаю неистово и непрерывно», - так определял цель своего творчества сам Арон Бух.

Арон Бух – художник-мечтатель, новатор и экспериментатор, навсегда плененный красотой окружающего мира. Всю свою творческую жизнь он пытался разгадать тайну красоты. Темы творческих поисков – портрет, пейзаж, натюрморт, обнаженная модель.

В период работы выставочного проекта вниманию зрителей предлагаются два документальных фильма и цикл лекций, посвященных жизни и творчеству мастера. Вход бесплатный.

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