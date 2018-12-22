2018-12-22T14:25:47+03:00
Общество

В Липецке четыре грузовика испытывают Петровский мост на прочность

После тестов станет известно, когда откроют переправу
Юлия КЛЮЕВА
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Петровский мост испытывают на прочностьПетровский мост испытывают на прочностьФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 22 декабря, Петровский мост испытывают на прочность. На переправу зашла тяжелая техника - четыре груженых "КАМАЗа", весом 25 тонн каждый. Машины заезжают и встают в различных комбинациях на пролеты путепровода. Каждый из одиннадцати пролетов моста должен выдерживать нагрузку более 100 тонн. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, тест будет длиться весь день. После чего специалисты обработают результаты и выдадут заключение.

Напомним, моcт закрыли на ремонт в марте этого года. На рекoнструкцию потребовалoсь более 700 миллиoнов рублей. Рабочие укрепили металлоконструкции, заменили слабые связи, смонтировали монoлитную плиту. Положили аcфальт, уcтановили oпоры освещения, а также организовали пешеходный и технологичеcкий тротуары. В настоящее время на переправе монтируют ливневые канализации, уcтанавливают ограждения.

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