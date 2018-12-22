Под Липецком столкнулись иномарка и 2 грузовика: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-22T14:24:32+03:00

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В прошедшую пятницу, 21 декаюря, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 17.55. Как сообщили очевидцы, авария произошла на 201 километре автодороги Орел - Тамбов в Елецком районе. В результате нарушения правил дорожного движения, столкнулись легковой автомобиль "БМВ МЗ" и грузовики "ИСУЗУ" и "ГАЗЕЛЬ".

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту происшествия выехала 1 пожарно-спасательная бригада. Спасатели ликвидировали последствия аварии. В ДТП пострадали люди. Их отвезли в ГУЗ "Елецкая ГБ №1 им. Н.А. Семашко".

Напомним, если вы стали свидетелем аварии, следует позвонить по телефону "112". Это единый номер вызова экстренных служб. Звонок беслпатный.