Под Липецком жители 10 улиц остались без воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-22T14:47:58+03:00

В Хлевном произошла коммунальная авария Фото: с сайта ГУ МЧС России по Липецкой области

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В эту субботу, 22 декабря, в Хлевном произошла коммунальная авария. Около 11.00 жителям 10 улиц частного сектора аварийно отключили холодную воду. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на пересечении улиц Гагарина и Проспект революции случился порыв трубы диаметром 150 миллиметров.

На месте происшествия уже работают бригада комплекса «Хлевенский» и оперативная группа Хлевенского ПСГ. Рабочие пытаются устранить порыв. По предварительной информации, ремонтные работы завершат к 20.00. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Спасатели напоминают, о каком-либо происшествии нужно сообщать по номеру "112". Также работает телефон доверия 22-88-60 или 8-800-200-51-12. Звонки принимаются круглосуточно.