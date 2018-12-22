Под Липецком жители 10 улиц остались без воды из-за аварии
В эту субботу, 22 декабря, в Хлевном произошла коммунальная авария. Около 11.00 жителям 10 улиц частного сектора аварийно отключили холодную воду. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, на пересечении улиц Гагарина и Проспект революции случился порыв трубы диаметром 150 миллиметров.
На месте происшествия уже работают бригада комплекса «Хлевенский» и оперативная группа Хлевенского ПСГ. Рабочие пытаются устранить порыв. По предварительной информации, ремонтные работы завершат к 20.00. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.
Спасатели напоминают, о каком-либо происшествии нужно сообщать по номеру "112". Также работает телефон доверия 22-88-60 или 8-800-200-51-12. Звонки принимаются круглосуточно.