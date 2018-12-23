Ночью в Липецке загорелся универсам

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-23T11:37:34+03:00

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В липецком универсаме в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, в 3:25 на пульт "Системы - 112" поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. ЧП случилось в Липецке на улице Терешковой, д.7/1.

Огонь повредил внутреннюю отделку и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания и причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, что в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону «112» или «01».