Ночью в Липецке загорелся универсам
Огонь повредил внутреннюю отделку склада и продукцию
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В липецком универсаме в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, в 3:25 на пульт "Системы - 112" поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. ЧП случилось в Липецке на улице Терешковой, д.7/1.
Огонь повредил внутреннюю отделку и продукция в складском помещении на площади 9 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания и причиненный ущерб устанавливают специалисты.
Напомним, что в случае обнаружения пожара следует звонить по телефону «112» или «01».