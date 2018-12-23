2018-12-23T11:46:41+03:00
Недвижимость

Жителям 10 улиц Хлевного в Липецкой области вернули воду

Коммунальную аварию устранили раньше, чем планировали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Жителям 10 улиц села Хлевное, где накануне случился порыв трубы, вернули воду. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, подачу воды восстановили в 17.20. Работа сейчас осуществляется по штатной схеме.

Напомним, сообщение о коммунальной аварии поступило 22 декабря в 11.00. Порыв трубы диаметром 150 мм произошел на пересечении улицы Гагарина и Проспекта революции. Под отключение ХВС попали 10 улиц (частный сектор). На месте работала ремонтная бригада комплекса «Хлевенский». Подвоз воды осуществлялся по заявкам жителей.

Спасатели обращают внимание жителей области: в случае возникновения ЧП можно позвонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Телефон доверия главного управления: 22-88-60, 8-800-200-51-12.

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