2018-12-24T09:58:53+03:00
Происшествия

Липчанин ночью сообщил о бомбе в отделении полиции

Рецидивиста уже судили за аналогичное преступление
Лия МУРАДЬЯН
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Рецидивист "заминировал" отдел полицииРецидивист "заминировал" отдел полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент произошел в минувший четверг, 20 декабря, в одном из отделений полиции Липецка. Ночью с сотового телефона в службу спасения «112» позвонил неизвестный и сообщил, что отдел полиции заминирован.

Как положено в таких случаях, на место сразу стянули службы экстренного реагирования. Кинологи и техники осмотрели территорию отдела, но никаких взрывчатых веществ не нашли. Анонима тут же вычислили и задержали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался безработный 36-летний житель города. Выяснилось, что мужчина оказался рецидивистом – шутника уже судили за аналогичное преступление. За ложное сообщение о факте терроризма возбудили уголовное дело. Теперь по части 3 статьи 207 УК липчанину грозит 8 лет тюрьмы.

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