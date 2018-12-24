На трассе под Липецком в ДТП с четырьмя машинами погибла женщина за рулем «БМВ»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-24T10:31:15+03:00

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Трагическая авария произошла в пятницу вечером, 21 декабря, на трассе Орел – Тамбов в Елецком районе Липецкой области. Там около 17.30 40-летняя женщина за рулем «БМВ» выехала на встречную, где протаранила «Исузу», «Газель» и «Фольксваген». Удар был такой силы, что «БМВ» превратилась в груду металла. Как сообщает ГИБДД региона, женщина скончалась от травм в машине «Скорой помощи». Также пострадал ее 15-летний пассажир, но он от госпитализации отказался.

Еще одна женщина за рулем спровоцировала ДТП в Лебедянском районе. 33-летняя дама на «ВАЗ-2115» влетела в «Шкоду», за рулем которой был 28-летний мужчина. В ДТП пострадали две пассажирки «пятнадцатой» – обе попали в больницу.

А в Ельце 22 декабря около 16.00 в третьем Ламском переулке 26-летний водитель «Киа» сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка в больнице.

Еще одного пешехода сбили 23 декабря в Чаплыгинском районе. Все случилось в 19.30 в деревне Воскресенское, где на Центральной улице кто-то сбил 59-летнего мужчину. Водитель сбежал, оставив пешехода умирать на дороге – мужчина скончался.

В тот же день в Усмани 43-летний водитель «Рено» не уступил дорогу «Калине» за рулем которой была 57-летняя женщина, которая попала в больницу.

Всего за трое суток, с 21 по 23 декабря, на дорогах Липецкой области в 11 ДТП пострадали 12 человек и двое погибли.