2018-12-24T10:43:41+03:00
Происшествия

В Липецке уличный грабитель в мороз снял с женщины шубу

А две 19-летние девушки обокрали магазин спорттоваров
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали уличного грабителяВ Липецке поймали уличного грабителяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали уличного грабителя, который напал на женщину 15 декабря. В тот день в полицию обратилась 41-летняя липчанка и рассказала, что у дома по улице Гагарина к ней подошел неизвестный и отнял шубу.

Спустя неделю грабителя удалось вычислить и задержать. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, им оказался 29-летний житель Липецка. Известно, что мужчина имеет ряд судимостей.

Кроме этого за выходные в Липецке раскрыли две кражи из магазинов. Так сотрудники полиции поймали тех, кто 10 декабря «забыл» заплатить в магазине спорттоваров на улице Катукова – воровками оказались две 19-летние девушки.

Еще один магазинный вор выкрал 6 декабря ноутбук из торгового зала на улице Космонавтов. Под подозрение попал безработный и ранее судимый 26-летний липчанин.

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