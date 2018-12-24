В Липецке уличный грабитель в мороз снял с женщины шубу

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-24T10:43:41+03:00

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В Липецке поймали уличного грабителя, который напал на женщину 15 декабря. В тот день в полицию обратилась 41-летняя липчанка и рассказала, что у дома по улице Гагарина к ней подошел неизвестный и отнял шубу.

Спустя неделю грабителя удалось вычислить и задержать. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, им оказался 29-летний житель Липецка. Известно, что мужчина имеет ряд судимостей.

Кроме этого за выходные в Липецке раскрыли две кражи из магазинов. Так сотрудники полиции поймали тех, кто 10 декабря «забыл» заплатить в магазине спорттоваров на улице Катукова – воровками оказались две 19-летние девушки.

Еще один магазинный вор выкрал 6 декабря ноутбук из торгового зала на улице Космонавтов. Под подозрение попал безработный и ранее судимый 26-летний липчанин.