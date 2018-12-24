2018-12-24T11:08:03+03:00
Происшествия

Утром на Тамбовской трассе под Липецком столкнулись пять машин

Последствия массового ДТП сняли на камеру [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Одна из машин вылетела с трассыОдна из машин вылетела с трассыФото: скрин с видео
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Серьезная авария произошла этим утром, 24 декабря, на трассе Орел – Тамбов в Липецкой области. Там между 8 и 9 утра столкнулись сразу пять автомобилей. Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть.

Суда по записи на трассе не разъехались «Форд Фокус», «Деу Нексия», «Опель Зафира» и «ВАЗ-2111». Пятую машину, отечественную легковушку, от удара вынесло с дороги в кювет.

ДТП с пятью машинами, Липецкая обалсть.

Кто столкнулся первый и собрал остальных в кучу, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. В настоящее время разбитые машины уже растащили, но в утренние часы «пик» они стали причиной пробки на трассе. Пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно.

Напомним, что за выходные на дорогах Липецкой области зарегистрировали 11 аварий с пострадавшими, в которых 12 человек получили травмы и двое погибли.

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