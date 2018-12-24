2018-12-24T11:38:05+03:00
Происшествия

В Липецке пенсионер украл машину с автосервиса

За выходные в Липецке поймали двоих угонщиков
Лия МУРАДЬЯН
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На Звездной раскрыли угон за один деньНа Звездной раскрыли угон за один деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Машину с автосалона в Липецке украли 21 декабря. В полицию пришел 40-летний мужчина и сообщил, что с территории автосервиса в районе Заводской площади пропал «ГАЗ-31029». Угонщика поймали в выходные сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по подозрению задержан 55-летний житель Липецка. Расследованием сейчас занимается городской отдел полиции №5.

А в ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, от дома на улице Звездной в Липецке угнали «Ладу-Весту». Об угоне заявила 32-летняя хозяйка автомобиля, которая утром не обнаружила машину во дворе.

Машину оперативно нашли в тот же день сотрудники ППС – она стояла невредимая у дома по улице 15 микрорайон. Вскоре автоинспекторы задержали и самого угонщика. Им оказался безработный и судимый 32-летний липчанин. На момент задержания мужчина был пьян.

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