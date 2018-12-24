Под Липецком пьяная студентка, которую лишили прав, села за руль машины

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-24T13:13:40+03:00

Девушка и ее подруга выпили пива, а после решили покататься по городу

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21-летнюю жительницу Грязей обвиняют в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Следственный отдел по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела.

В октябре студентка одного из воронежских вузов приехала в родной город. Там она встретилась с подругой. Девушки выпили пива и решили покататься на машине. Студентка села за руль «ВАЗ-21099». Автомобиль со студентками привлек внимание инспектора ДПС.

- Он остановил машину, а когда разговаривал с автоледи, почувствовал запах алкоголя, - рассказала «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) Юлия Кузнецова. – Ей предложили пройти освидетельствование, она согласилась. Так и были обнаружены промилле алкоголя.

Кстати, девушку уже лишали водительских прав в марте этого года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде. В ходе следствия обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы уголовного дела направят в суд. Согласно ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», студентке грозит до 2 лет лишения свободы.