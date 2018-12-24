2018-12-24T13:39:44+03:00
Общество

Петровский мост в Липецке откроют в ночь на 26 декабря

Перед долгожданным событием движение по переправе полностью перекроют на 1 час
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке откроют Петровский мостВ Липецке откроют Петровский мостФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В минувшую субботу, 22 декабря, состоялись испытания Петровского моста. Четыре груженых «КАМАЗа» общим весом около 100 тонн проверили переправу на прочность. По итогам испытаний специалисты обработали результаты и выдали заключение. По всем пролетам Петровского моста можно возобновлять движение транспорта.

В мэрии определились с точной датой открытия путепровода. Долгожданное событие состоится в ночь с 25 на 26 декабря. В полночь мост полностью перероют на один час. За это время рабочие наведут здесь порядок. А после движение по мосту вновь возобновится.

Напомним, Петровский мост закрыли на ремонт в марте этого года. На его реконструкцию понадобилось более 700 миллионов рублей. Работы велись круглосуточно.

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