Петровский мост в Липецке откроют в ночь на 26 декабря

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-24T13:39:44+03:00

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В минувшую субботу, 22 декабря, состоялись испытания Петровского моста. Четыре груженых «КАМАЗа» общим весом около 100 тонн проверили переправу на прочность. По итогам испытаний специалисты обработали результаты и выдали заключение. По всем пролетам Петровского моста можно возобновлять движение транспорта.

В мэрии определились с точной датой открытия путепровода. Долгожданное событие состоится в ночь с 25 на 26 декабря. В полночь мост полностью перероют на один час. За это время рабочие наведут здесь порядок. А после движение по мосту вновь возобновится.

Напомним, Петровский мост закрыли на ремонт в марте этого года. На его реконструкцию понадобилось более 700 миллионов рублей. Работы велись круглосуточно.