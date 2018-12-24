2018-12-24T13:56:50+03:00
Общество

В Липецке изменился маршрут автобуса №19

Из-за ремонтных работ транспорт будет ходить по новой схеме
Юлия КЛЮЕВА
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Изменилась схема движения маршрута №19Изменилась схема движения маршрута №19Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке изменится схема движения автобуса №19. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это произойдет из-за ремонтных работ в районе дома №19 по улице Волгоградская.

В этот понедельник, 24 декабря, в схему маршрута №19 «площадь Клименкова – 3 участок ЛТЗ – поселок Заречье – площадь Клименкова» вносятся временные изменения. С 11 утра и до окончания ремонтных работ автобусы будут двигаться по схеме «… - улица Ильича – Волгоградская – остановка «Рыночная площадь» - Волгоградская – Студенческая – далее по маршруту без заезда на улице Краснина».

После того, как ремонтные работы завершатся, автобусы продолжат ходить по старой схеме. За подробной информацией о движении общественного транспорта обращаться по телефону 31-80-15.

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