2018-12-24T14:24:05+03:00
Общество

В Липецке 9 дней назад пропал подросток

17-летний парень ушел из дома в районе 10 Шахты
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал пареньВ Липецке пропал пареньФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропал подросток. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», 17-летний Гуляев Даниил Юрьевич ушел из дома в районе 10 Шахты. Это случилось на позапрошлой неделе в пятницу, 15 декабря. До сих пор местонахождение парня не установлено.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы.

Был одет: черная куртка, брюки камуфляжного цвета, темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Даниила Гуляева после исчезновения, или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.

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