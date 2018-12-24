В Липецке 9 дней назад пропал подросток

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-24T14:24:05+03:00

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В Липецке пропал подросток. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей», 17-летний Гуляев Даниил Юрьевич ушел из дома в районе 10 Шахты. Это случилось на позапрошлой неделе в пятницу, 15 декабря. До сих пор местонахождение парня не установлено.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы.

Был одет: черная куртка, брюки камуфляжного цвета, темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Даниила Гуляева после исчезновения, или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; в (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес ppdlip@mail.ru.