В Липецке на перекрестке иномарка влетела в ВАЗ

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-24T15:20:00+03:00

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Этим днем, 24 декабря, в Липецке произошла серьезная авария. На пересечении улиц Фрунзе и Неделина столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал в объектив видеокамеры.

ДТП в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Для красного "ВАЗа" через несколько секунд должен был загореться зеленый свет. Однако водитель решил не дожидаться его и выехал на перекресток. В этот момент в бок машины влетела белая иномарка. Водитель последней, видимо, очень спешил. Думая, что успеет «пролететь» до красного света, автомобилист только поднажал газа. В итоге – жесткое столкновение.

Красную машину развернуло прямо на проезжей части. Белая чуть не врезалась в стоящий перед светофором автомобиль. Спустя пару мгновений из белой легковушки вышел водитель и начал кому-то звонить. Чуть позже из ВАЗа тоже вышел мужчина и принялся рассматривать повреждения.